taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
165,70
PETR
66,1300

Konya'da benzinlik yazıhanesinde çıkan yangın korkuttu

Konya'da bir benzinliğin yazıhanesinde çıkan yangın, bölgedeki vatandaşlar tarafından korku içinde izlendi. İtfaiye ekiplerinin ummalı çalışması sonucu, yangın patlama olmadan kontrol altına alındı.

İHA | 17.03.2018 - 03:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Saat 21:00 sularında Selçuklu ilçesinin Horozluhan Mahallesi'ndeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangın yerine akın etti. Kapıdaki kilidi keserek içeriye giren itfaiye ekipleri, büyük bir facianın yaşanmasını önledi.

Konya'da benzinlik yazıhanesinde çıkan yangın korkuttu


EKİPLERİ KAPIYI KESEREK İÇERİ GİRDİ

İşyerinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri ise benzinlik önünde bulunan caddeyi herhangi bir patlama olasılığına karşın yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı.

İtfaiye ekipleri işyerinin kapısının kilitli olması nedeniyle işyerinin girişinde bulunan kepengi keserek içeri girdi. İtfaiyenin müdahalesinin alevler benzinliğe sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Konya'da benzinlik yazıhanesinde çıkan yangın korkuttu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kontrolü kaybeden sürücü tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı
Konya'da kontrolden çıkarak tramvay yoluna düşen otomobilin içindeki iki kişinin yaralandığı belirtildi.
Diyarbakır'da bir otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
İletişim yoluyla dolandırıcılık yüzde 16 azaldı
Son yıllarda artış gösteren iletişim yoluyla dolandırıcılıkla başlayan mücadele sonrası önceki yıllara göre yüzde 16 azalma göründüğü saptandı.
Değeri milyonu geçen cinsel içerikli hap ele geçirildi
Avcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı aşan cinsel içerikli hap ve enerji içeceği ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap

TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap

53
İlber Ortaylı: Cahiliz

İlber Ortaylı: Cahiliz

48
FETÖ operasyonunda 2 asker tutuklandı

FETÖ operasyonunda 2 asker tutuklandı

2
İngiltere: Rus casusları Putin zehirletti

İngiltere: Rus casusları Putin zehirletti

8
VAR 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacak

VAR 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacak

5
Afrin gazisinden mesaj: Her şey çok iyi

Afrin gazisinden mesaj: Her şey çok iyi

3
Van'da bir korucu şehit oldu

Van'da bir korucu şehit oldu

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM