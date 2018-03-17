Konya'da benzinlik yazıhanesinde çıkan yangın korkuttu

Saat 21:00 sularında Selçuklu ilçesinin Horozluhan Mahallesi'ndeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangın yerine akın etti. Kapıdaki kilidi keserek içeriye giren itfaiye ekipleri, büyük bir facianın yaşanmasını önledi.





EKİPLERİ KAPIYI KESEREK İÇERİ GİRDİ

İşyerinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri ise benzinlik önünde bulunan caddeyi herhangi bir patlama olasılığına karşın yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı.

İtfaiye ekipleri işyerinin kapısının kilitli olması nedeniyle işyerinin girişinde bulunan kepengi keserek içeri girdi. İtfaiyenin müdahalesinin alevler benzinliğe sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.