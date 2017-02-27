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Konya'da canlı bomba şüphelisi yakalandı

Konya'da 'canlı bomba olabilir' şüphesiyle aranan 32 yaşındaki Bayram A. trafik kontrolünde yakalandı.

27.02.2017 - 16:13
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CANLI BOMBA

 

Merkez Karatay İlçesi Cem Sultan Caddesi Açık Cezaevi önünde rutin yol kontrol uygulaması yapan trafik polisi, bugün 42 FBG 82 plakalı otomobili durdurdu.

ARANIYORDU

Ardından ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Konya'nın Bozkır İlçesi nüfusuna kayıtlı sürücü Bayram A.'nın ehliyet kontrolünde Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ üyesi olduğu ve 'canlı bomba olabilir' şüphesiyle arandığı saptandı.

Konya'da canlı bomba şüphelisi yakalandı

Bunun üzerine bölgeye Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polisler ve bomba imha uzmanları çağrıldı. Cadde trafiği kapatılıp araçta bomba imha uzmanları tarafından inceleme yapıldı. Yapılan aramada sürücü A.'nın üstünde ve araçta her hangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

Konya'da canlı bomba şüphelisi yakalandı

Gözaltına alınan A., sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Konya'da canlı bomba şüphelisi yakalandı


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