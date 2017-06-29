Konya'da çatıdan düşen hırsız ağır yaralandı

Konya'nı Beyşehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2 dairesine hırsız girdiği ve ev sahipleri ile arasında kovalamaca olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine, polis çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinde üzerinde anten kablosu bulunan kişiyi beton zeminde hareketsiz yatarken buldu.

ÇATIDAN DÜŞTÜ

Binanın çatı katından düştüğü belirlenen yaralı hırsızlık şüphelisi İlker Ç, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan ve vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen şüpheli, acil servisteki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

İNMEYE ÇALIŞIRKEN...

İlker Ç'nin, polisten kaçmak isterken saklandığı 4 katlı binanın çatı katından vücuduna anten kablosu bağlayarak aşağıya inmek istediği sırada düştüğü belirlendi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şüphelinin hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.