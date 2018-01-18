taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.593
USD
3,8146
EURO
4,6530
ALTIN
162,66
PETR
69,5700

Konya'da çıkan kavgada silah sopa ve bıçak kullanıldı

Konya'da iki grup arasında belirlenemeyen bir sebeple çıkan kavgada iki kişinin yaralandığı belirlendi.

İHA | 18.01.2018 - 06:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gece saat 01:00 sıralarında Selçuklu'da çıktığı belirtilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle sopalar, bıçaklar ve silah çekildi.

Konya'da çıkan kavgada silah sopa ve bıçak kullanıldı


2 KİŞİ YARALANDI

Olayda, Hasan U. (25) ile Hüseyin A. (24) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından iki yaralı ambulans ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Konya'da çıkan kavgada silah sopa ve bıçak kullanıldı VİDEO


Konya'da çıkan kavgada silah sopa ve bıçak kullanıldı

Konya'da çıkan kavgada silah sopa ve bıçak kullanıldı


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

257
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

73
İtalya'da bir hakim başörtüsü olan avukatı salondan kovdu

İtalya'da bir hakim başörtüsü olan avukatı salondan kovdu

55
ABD göçmenlerin yardım paketlerini imha etti

ABD göçmenlerin yardım paketlerini imha etti

11
Çorlu'da kaçak etlere el konuldu

Çorlu'da kaçak etlere el konuldu

11
Novak Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Novak Trabzonspor için İstanbul'a geldi

10
41 yıllık eşi ayrıldıktan sonra evini başına yıkıyordu

41 yıllık eşi ayrıldıktan sonra evini başına yıkıyordu

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM