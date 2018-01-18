Konya'da çıkan kavgada silah sopa ve bıçak kullanıldı

1 Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu 2019 seçimleri için çalışmalarına devam eden Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün adaylık vasıflarına uygun olduğunu belirterek yeşil ışık yaktı.

2 Gülse Birsel'e Naz Elmas uyarısı Yeni projesi için Naz Elmas'ı düşünen Gülse Birsel'e uyarı geldi.

3 YouTube üzerinden para kazanmak artık zorlaşacak İnternetin en büyük video platformu YouTube, videolar üzerinden gelir elde etme standartlarını değiştireceğini açıkladı.

4 Yalı davasında Ebru Gündeş'in hapsi isteniyor Ebru Gündeş'e açılan imar davasında rapor tartışması yaşandı

5 Fırtına ve yağış nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal Gece boyunca etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

6 Erkan Kolçak Köstendil'e Cansu Tosun'dan sürpriz Çukur’un ‘Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil geçen günlerde 35 yaşına girdi.