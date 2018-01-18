Gece saat 01:00 sıralarında Selçuklu'da çıktığı belirtilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle sopalar, bıçaklar ve silah çekildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Olayda, Hasan U. (25) ile Hüseyin A. (24) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servis ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından iki yaralı ambulans ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Konya'da çıkan kavgada silah sopa ve bıçak kullanıldı VİDEO