1 Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da Oymyakon köyü, gün içinde eksi 67'ye kadar düşen hava sıcaklıklarıyla dünyanın en soğuk yerleşim yeri.

2 Pentagon, Afrin konusunda geri adım attı Pentagon Sözcülerinden Binbaşı Galloway: "Afrin'de PYD/PKK'yı kabul etmiyoruz, onlarla hiçbir işimiz yok." açıklaması yaptı.

3 HDP, Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun skandal tweet'lerine birçok kesim tepki gösterirken HDP'li vekil Kaftancıoğlu'na çirkin bir saldırı yapıldığını söyledi.

4 Cumhurbaşkanı NATO Genel Sekteteri'yle görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde: "Ulusal güvenliğimiz için her türlü tedbiri alırız." dedi.

5 Konya'da FETÖ operasyonu: 5 askere gözaltı Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda 5 asker daha gözaltına alındı.

6 Tırı ustaca park eden kadın şoför Kadınlar her alanda olduğu gibi tır sürerken de erkeklere meydan okuyorlar.