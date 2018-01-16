Konya'da FETÖ operasyonu: 5 askere gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
5 HAVA ASTSUBAYI GÖZALTINDA
Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda Konya 3. Ana Jet Üssünde görevli 5 hava astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
EVLERE BASKIN
Şüphelilerin daha önceden belirlenen adreslerine jandarma ekiplerince baskın yapıldı.
Operasyonda 5 hava astsubay yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Jandarmaya götürüldü.