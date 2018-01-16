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Konya'da FETÖ operasyonu: 5 askere gözaltı

Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda 5 asker daha gözaltına alındı.

İHA | 16.01.2018 - 19:13..
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

5 HAVA ASTSUBAYI GÖZALTINDA

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda Konya 3. Ana Jet Üssünde görevli 5 hava astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

EVLERE BASKIN

Şüphelilerin daha önceden belirlenen adreslerine jandarma ekiplerince baskın yapıldı.

Operasyonda 5 hava astsubay yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Jandarmaya götürüldü.

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