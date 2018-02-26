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Konya'da hırsızı dövdükten sonra polise teslim ettiler

Konya'da park halindeki kamyondan akaryakıt çalarken çevredekiler tarafından yakalanan hırsız, halk tarafından dövültükten sonra polise teslim edildi.

İHA | 26.02.2018 - 02:49..
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Akşam saatlerinde cadde üzerinde park halinde olan kamyonları bir süre takibe alan Mustafa K. daha sonra plakasız bir minibüsle kamyonların yanına geldi. Kamyonun yakıt depo kapağını kıran şüpheli, hortum yardımıyla depodaki 1 ton yakıtı varillere doldurmaya başladı.

Bu sırada şüpheli Mustafa K. olay yerine gelen ve kamyonun etrafını saran vatandaşlar tarafından yakalandı. Hırsızlık şüphelisi öfkeli kalabalık tarafından darp edildi. Mustafa K. cadde üzerinde aracıyla seyir halindeyken yakıtının bittiğini ve kamyonları fark ederek deposundan akaryakıt çaldığı söyleyerek kalabalıktan kurtulmak istedi.

Konya'da hırsızı dövdükten sonra polise teslim ettiler

POLİS GELENE KADAR BEKLEDİLER

Vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardınan olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli kalabalık, polis gelinceye kadar şüphelinin başında bekledi, ardından da olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

Şüpheliyi yakalayan vatandaşlardan Hasan Ali E., “Bizim komşular burada görmüşler telefon açtılar. Hırsız şu iki aracın arasından deponun altındaki kapağı sökmüş yoldan geçenler de bunu fark ediyor. Bu araba zaten daha önce buradan kömür çalmış yaklaşık iki ton yine. Aynı arabayı görünce şüphelenmişler ve geldik burada yakaladık. Yakalanınca mazotum bitti diyor, mazotu bitmiş burası petrol ya” şeklide konuştu.

Konya'da hırsızı dövdükten sonra polise teslim ettiler

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