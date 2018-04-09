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Konya'da iki aile arasında silahlı kavga

Konya'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA | 09.04.2018 - 21:08..
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Saat 18.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Perçemli Sokakta meydana gelen olayda, daha önceden aralarında husumet bulunan Yandıateş ve Aslıvar aileleri arasında kavga çıktı.

KAVGA BİR ANDA BÜYÜDÜ

Kavga, her iki ailenin yakınlarınında karışmasıyla kısa sürede büyüdü. Silahların kullanıldığı kavgada aynı aileden olan Polat, Bektaş ve Nizamettin Aslıvar vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Konya'da iki aile arasında silahlı kavga

YARALILAR TEDAVİDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulans ve polis araçlarıyla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da iki aile arasında silahlı kavga

Yaralılardan Bektaş ve Nizamettin Aslıvar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Açılan ateş sonucu bazı evlerin camlarınında kırıldığı görüldü.
Polis, olay yerinde yaptığı incelemede ise çok sayıda boş mermi ve fişek buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Konya'da iki aile arasında silahlı kavga



Konya'da iki aile arasında silahlı kavga

Konya'da iki aile arasında silahlı kavga

Konya'da iki aile arasında silahlı kavga

Konya'da iki aile arasında silahlı kavga

Konya'da iki aile arasında silahlı kavga

Konya'da iki aile arasında silahlı kavga

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