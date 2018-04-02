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Konya'da kaza: 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA | 02.04.2018 - 02:40..
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Mehmet E. idaresindeki otomobil ile Fuat Işık yönetimindeki otomobil Beyşehir-Isparta karayolunda çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından otomobil sürücüsü Fuat Işık ile arka koltukta oturan 40 yaşındaki Hilal Işık ve 4 yaşındaki Umay Bendiz Işık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şoför mahallinde sıkışan diğer otomobilin sürücüsü Mehmet E. ve Osman Y. ise olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından güçlükle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Konya'da kaza: 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Fuat Işık’ın cansız bedeni de itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından güçlükle bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Kazada hayatını kaybeden Fuat, Hilal ve Umay Bendiz Işık’ın cansız bedenleri savcının olay yeri incelemesinin ardından cenaze nakil aracıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kesintiye uğrarken, araçların çekilmesinin ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da kaza: 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı


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