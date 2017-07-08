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Konya'da kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü

Konya'da kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki ağaca çarparak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

08.07.2017 - 08:36
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Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Karakayış Caddesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, kimin kullandığı henüz tespit edilemeyen 48 SC 232 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak rafüjde bulunan ağaca çarpıp takla attı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Kazada 32 yaşındaki Cengiz Koç ve 34 yaşındaki Mehmet Çimen ağır yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Cengiz Koç'un öldüğünü tespit etti. Mehmet Çimen ise, yapılan ilk müdahalen ardından yakınlardaki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çimen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Konya'da kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü


Konya'da kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü

Konya'da kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü

Konya'da kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü

Konya'da kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü

Konya'da kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü

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