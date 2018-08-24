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Konya'da mobilya dekorasyon fabrikasında yangın

Konya'da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle göğe yükselen dumanlar çok uzaktan görülebiliyor.

AA | 24.08.2018 - 18:45..
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Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki Mar-San Sanayi Sitesi'ndeki mobilya dekorasyon fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kısa sürede işletmeyi saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Patlamanın da meydana geldiği fabrikadaki yangından çıkan duman gökyüzünü kapladı. Dumanlar çok uzaktan görülebiliyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika bitişiğindeki iş yerine de sıçrayan yangını söndürme çalışması sürüyor.

Konya'da mobilya dekorasyon fabrikasında yangın VİDEO

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