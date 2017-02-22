Konya'da öldürüp Antalya'da toprağa gömülen adam bulundu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde galericilik ve hayvan ticareti yapan İbrahim Çakır’ın (31) 2 gün önce kaybolmasının ardından yakınları durumu polise haber verdi. Çakır’ın en son beyaz bir otomobilin içinde görülmesi üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı kısa sürede çözerek tüfek imalatı yapan Yusuf Z. ve Mehmet S.’yi gözaltına aldı.

CESEDİNİ ANTALYA'YA GÖMDÜKLERİNİ SÖYLEDİLER

Yusuf Z. ifadesinde İbrahim Çakır ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu ve bu nedenle cinayeti işlediğini, cesedi arkadaşı M.S. ile birlikte Manavgat Yaylaalan Mahallesi’ndeki ormanlık alana gömdüklerini söyledi.

Ayrıca Yusuf Z.’nin, Çakır’a borcu karşılığında verdiği 7 bin lirayı da aldığı, üzerine bulaşan kanlı kıyafetleri yakıp, Alanya’da bir gece konakladıktan sonra Beyşehir’e geri döndüklerini söylediği bildirildi.

CENAZESİ ALINARAK KONYA'YA GETİRİLDİ

Dün akşam saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan İbrahim Çakır’ın vücudunda 3 tüfek tapası ve 5 adet saçma izine rastlandı. Çakır’ın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Konya’nın Beyşehir ilçesi Eğirler köyüne defnedilmek üzere götürüldü. Çakır’ın cenazesinin ikindi namazından sonra defnedilmesi bekleniliyor.