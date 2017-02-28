Ali Ulvi Kurucu Mahallesi, Parmak Caddesi'nde iki grup arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir grubun üyeleri kaçarak yakınlardaki bir markete sığındı. Diğer gruptakiler taşlar ve sopalarla markete saldırdı.

Konya'da park kavgası: 1 ölü 4 yaralı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden grup tarafından taşlanırken, bir polis aracı ve bir otomobilde hasar meydana geldi. Daha sonra olay yerine takviye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.



Kavgada biri polis 5 kişi yaralandı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan, Konya eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Hüseyin Gülağacı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Ekipler, mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.