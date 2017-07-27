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Konya'da piston içerisinde uyuşturucu sevkiyatı

Yurt dışına ihraç edileceği belirtilen pistonların gözeneklerine gizlenmiş 52 bin uyuşturucu ele geçirildi.

27.07.2017 - 08:03
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Konya ve Hatay Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'dan "piston ihracatı" adı altında yurt dışına uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

2 DEPOYA BASKIN

Harekete geçen ekipler, Konya'nın merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde belirlenen 2 depoya operasyon düzenledi.

Konya'da piston içerisinde uyuşturucu sevkiyatı

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda, 52 bin uyuşturucu hap, 500 havalı piston, pistonların ambalajlanmasında kullaılan matkap, şerit makinesi ve terazi ele geçirildi.

Konya'da piston içerisinde uyuşturucu sevkiyatı

PİSTONLARA DOLDURDULAR

Şebeke üyelerinin, uyuşturucu hapları, satın aldıkları ve içini genişlettikleri pistonlara doldurdukları, ambalajladıktan sonra yurt dışına sevk edilmek üzere hazır hale getirdikleri belirlendi.

Suriye uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konya'da piston içerisinde uyuşturucu sevkiyatı

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