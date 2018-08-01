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Konya'da refüje çarpan araç takla attı: ölü

Konya'da kontrolden çıkan araç refüjü aştıktan sonra takla atarak karşı şeride yuvarlandı. Aracın sürücüsü, yaşamını yitirdi.

İHA | 01.08.2018 - 10:56..
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Konya’da kontrolden çıkan otomobilin refüjü aştıktan sonra takla atarak karşı şeride yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'da refüje çarpan araç takla attı: ölü

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çayırbağı Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Seydişehir istikametine seyir halinde olan Emrah Ertük idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Konya'da refüje çarpan araç takla attı: ölü

HAYATINI KAYBETTİ

Refüje çarpan otomobil ardından karşı şeride geçerek takla attı. Araç sürücüsü aracından yola fırlarken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Emrah Ertük’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya'da refüje çarpan araç takla attı: ölü

SORUŞTRUMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle tek şeride düşen cadde üzerinde polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Emrah Ertük’ün cansız bedeni otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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