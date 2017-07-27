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Konya'da ticari araç sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu

hafif ticari aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması nedeniyle 40 kadar koyun telef oldu.

27.07.2017 - 04:34
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Konya-Ankara karayolu Aşağıpınarbaşı Mahallesi girişinde meydana gelen olayda, Konya yönüne giden 58 yaşındaki Mustafa Er yönetimindeki 42 CFY 33 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarpıp, şarampole düştü. Mustafa Er'in yara almadan atlattığı kazada, 40 koyun telef oldu.

Konya'da ticari araç sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, telef olan koyunların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Sürünün çobanı 21 yaşındaki Tahir Kayyumi, "Araba hızlıydı. Koyunların yarısı karşıda, yarısı buradaydı. Işığı yaktım ama görmedi. Sonra kaza oldu" dedi. 

Konya'da ticari araç sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu

Konya'da ticari araç sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu

Konya'da ticari araç sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu

Konya'da ticari araç sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu

Konya'da ticari araç sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu

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