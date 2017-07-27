hafif ticari aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması nedeniyle 40 kadar koyun telef oldu.

Konya'da ticari araç sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu

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Fugro Scout 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli için Boğaz’da

Panama bayraklı araştırma gemisi Fugro Scout, Büyük İstanbul Tüneli'nin zemin etüdü için bir ay Boğaz’da inceleme yapacak.