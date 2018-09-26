Konya'da tır alt geçide düştü

1 İzmir'de sela okuyan müezzine saldıranlar serbest Darbe girişimi gecesi sela okuyan müezzinlere saldıran 23 kişiden 18'i beraat etti, kalan 5 kişi de hafif cezalar alarak hapis yatmaktan kurtuldu.

2 Müze ve ören yerlerini 20 milyon kişi ziyaret etti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da yüzde 18,9 artışla 20 milyon 509 bin 746 oldu.

3 Türkiye’nin ortalama yaşam süresi 78 yıl oldu TÜİK'in hazırladığı hayat tabloları verileri ile, erkeklerin ortalama yaşam süresinin 75,3, kadınların ise 80,8 yıl olduğu açıklandı.

4 Bedelli askerlikte son durum Başvuranların sayısı 550 bini geçti. Ücretini yatıranların sayısı ise 211 bini buldu. Yarın 3. celp dönemi açıklanacak.

5 Dört mevsim içinizi ısıtan ada: Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitmeyi düşünüyorsanız, birkaç dakikanızı ayırın deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkaralım sizi...

6 Tarihi insanlık kadar eski olan tatlı: Aşure Bizde kıymetli olan günlerin tarihte her zaman önemli bir olayı oluyor. Muharrem ayının onuncu gününde gerçekleştirdiğimiz aşure ayı da öyle.