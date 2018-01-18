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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin kucağında bebeğinin olması dikkat çekti.

İHA | 18.01.2018 - 11:42..
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında önceden belirlenen 40 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

GİZLİ BÖLMELERE SAKLANMIŞ UYUŞTURUCU MADDELER BULUNDU

Daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlara narkotik köpekleri “Ares” ile “Oskar” da katılırken, evlerde didik didik arama yapıldı. Aramalar sırasında evlerde gizli bölmelere saklanmış halde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyon düzenlenen evlerde narkotik köpeğinin araması sırasında uyuşturucu madde ele geçirilirken, evlerde yakalanan aralarında kadınların da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE GÖZALTINA ALINDI

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolü için getirilen şüphelilerden Kader G’nin (22) kucağında bebeği olduğu görüldü. Kader G.’nin resmi nikahlı olmayan eşi Onur A. (22) ise kendini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmak istedi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Devam eden operasyonda gözaltı sayısının artması bekleniyor.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

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