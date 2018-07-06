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Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

DHA | 06.07.2018 - 01:33..
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Murat Taştekin yönetimindeki 44 AG 919 plakalı yolcu otobüsü Afyonkarahisar - Konyakarayolu Ilgın yakınlarında devrildi. Kazada sürücü ile 4'ü çocuk 32 yolcu yaralandı.

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otobüs şöförü Taştekin Konya'ya, diğer yaralılar ise Ilgın ve Akşehir devlet hastanelerine sevk edildi.

Kaza sonrası karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, otobüsün kaldırılması sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.

Ilgın Kaymakamı Yücel Gemici Ilgın Devlet Hastanesine giderek yaralıların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

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