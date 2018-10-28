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Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Seydişehir ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

DHA | 28.10.2018 - 16:40..
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Kaza, saat 14.30 sıralarında, Seydişehir- Beyşehir yolu Kavak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Viraja, iddiaya göre, hızlı giren İlyas Kaya yönetimindeki 42 B 1805 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Yılmaz'ın (47) kullandığı 16 J 0012 plakalı otomobile çarpıp, şarampole devrildi.

Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Bu sırada arkadan gelen Ayşenur Çırak yönetimindeki 07 LUM 41 plakalı otomobil de Yılmaz'ın otomobiline çarptı. Zincirleme kazada şarampole devrilen araçtaki Yunus Emre Kaya, yaşamını yitirdi.

Sürücü İlyas Kaya ve Mürüvvet Kaya (29), Kemal Erdinç (14) ile diğer sürücü Mehmet Yılmaz ve yanındaki Hasan Kadir Tüfekci (26) ile sürücü Ayşenur Çırak ve araçta bulunan Şerife ve Şifa Kozanay, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

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