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Konya'daki evden 150 kök hint keneviri ele geçirildi

Konya'da narkotik ekipleri, etrafı beton duvarlarla örülü bir eve operasyon yaptı.

10.07.2017 - 10:55
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri merkez Karatay ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki bir evde hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, eve baskın düzenledi.

150 KÖK HİNT KENEVİRİ, 2 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Etrafı beton duvarlarla örülü evde yapılan aramalarda bahçeye ekili 150 kök hint keneviriyle, satışa hazır 2 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Orhan Y.'nin kenevirleri kendisinin ektiğini kabul ettiği, kenevirleri de satacağını söylediği kaydedildi. Orhan Y.'nin daha önce de uyuşturucu ticreti yapmak suçundan girdiği cezaevine gizlice uyuşturucu madde sokarken yakalandığı belirtildi. Orhan Y.,  sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
Konya'daki evden 150 kök hint keneviri ele geçirildi

Konya'daki evden 150 kök hint keneviri ele geçirildi

Konya'daki evden 150 kök hint keneviri ele geçirildi

Konya'daki evden 150 kök hint keneviri ele geçirildi

Konya'daki evden 150 kök hint keneviri ele geçirildi

Konya'daki evden 150 kök hint keneviri ele geçirildi

Konya'daki evden 150 kök hint keneviri ele geçirildi

Konya'daki evden 150 kök hint keneviri ele geçirildi

Konya'daki evden 150 kök hint keneviri ele geçirildi

Konya'daki evden 150 kök hint keneviri ele geçirildi

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