Köpeği olan insanların ölüm riski daha az

İsviçre'de bulunan Uppsala Üniversitesi Epidemiyoloji profesörü Tove Fall, yaptığı araştırmada köpek sahibi insanların, köpeği olmayanlara göre daha sağlıklı olduğunu söyledi. Araştırmaya göre, köpek sahibi olmak kalp rahatsızlığı riskini yüzde 36 azaltırken, köpek besleyen insanlarda kalp rahatsızlığı sebepli ölümlerin yüzde 15 daha az gerçekleştiği gözlemlendi.

KÖPEĞİ OLAN İNSANLAR DAHA SAĞLIKLI

İsviçre'de yaklaşık üç buçuk milyon kişinin katıldığı araştırmada, katılımcıların köpek sahibi olup olmamaları ve sağlık kayıtları gözlemlendi. Yaşları 40 ila 80 arasında bulunan katılımcılar 12 yıl boyunca kayıt altındaydı ve yalnızca yüzde 13'ünün köpeği bulunuyordu. Tove Fall, köpeği bulunan insanlar ve yalnız yaşayan insanların sağlık durumları arasında büyük bir fark olduğunu söyledi ve ekledi:

"Kişilerin sağlık durumları tek başlarınayken daha çok değişiklik gösteriyor. Eğer evinizde köpek bulunuyorsa, yalnız yaşamanın etkilerini dengeliyorsunuz."

YALNIZLIK, ÖLÜMCÜL HASTALIKLARI TETİKLİYOR

İngiltere Genel Pratisyen Başkanı Helen Stokes-Lampard geçen ay yaptığı açıklamada yalnızlığın insan sağlığına ölümcül hastalıklar kadar kötü gelebileceğini söylemişti. Bu açıklamayla İngiltere'de yaşayan yaklaşık bir milyon İngiliz'in ölüm riskinin, sosyal çevreye sahip olan insanlara göre yüzde 50 daha fazla olduğu öğrenildi. İsviçre'de gerçekleşen araştırmaya göre ise, evde köpek beslemek yalnızlığa bir çare olarak görülüyor.

KÖPEKLER STRESİ DÜŞÜRÜYOR

Araştırma sonuçları köpeklerin insan sağlığını nasıl etkilediklerini söyleyemese de, yalnız yaşayanlara oranla bir köpek beslemek stresi düşürüyor ve insanları daha sağlıklı bir yaşam stili için motive ediyor. Araştırmada Fall, farklı köpek cinslerinin insan sağlığı üzerindeki araştırmasında teriyer, retriever ve tazı gibi av köpekleri besleyen insanların en düşün kalp krizi riskine sahip olduğunu ortaya çıkardı.