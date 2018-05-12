Köpeğini kurtarmak isterken boğuldu

Umutlu köyünde çobanlık yapan babasının yanına ziyarete giden 17 yaşındaki Mehmet Elibol, gölete düşen köpeğini kurtarmak için suya girdi.

KÖPEĞİ İÇİN GİRDİ HAYATINI KAYBETTİ

Elibol, sudan çıkamayınca babası Hüseyin Elibol jandarma ekiplerini aradı. Gölet, kepçe ile yol açılarak boşaltılmaya çalışıldı. Yaklaşık 1 saat süren kepçe ile suyu boşalma işleminden sonuç alınamadı.

Ardından Kütahya AFAD su altı arama ve kurtarma ekibinin olay yerine gelmesiyle yapılan yarım saatlik çalışma sonucu Mehmet Elibol’un cesedine 7 metre derinlikte ulaşıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Aile fertlerinin yaklaşık 2 saat süren arama kurtarma çalışmaları sırasındaki feryatları yürekleri yaktı. Mehmet Elibol’un cesedi otopsi için Emet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emet Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



