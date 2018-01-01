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Köpeğini sırtında taşıyarak veterinere götürdü

Bolu Mudurnu'da ormanlık alanda rahatsızlanan köpeğini 7 kilometre taşıyarak veterinere ulaştıran Cem Şahin, "Hayvanları çok seviyorum" dedi.

DHA | 01.01.2018 - 20:35..
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Taşkesti beldesinde faaliyet gösteren bir nakliyat firmasında çalışan Cem Şahin, arkadaşlarıyla birlikte gezmek amacıyla ormanlık alana gitti.

KÖPEĞİ YÜRÜYEMEDİ, SIRTINA ALDI

Yaklaşık yarım metre kar bulunan alanda, Şahin'in köpeği rahatsızlanarak yürüyemedi. Cem Şahin, köpeğini sırt çantasına koyarak 7 kilometre uzaklıktaki beldede bulunan bir veterinere götürdü. Veterinerde köpeğin tedavisi yapıldı.

Köpeğini sırtında taşıyarak veterinere götürdü

"7 KİLOMETRELİK YOLU AŞTIM"

Cem Şahin, "Arkadaşlarla ormanda dolaşmaya çıktık. Köpeğimi de yanımda götürmüştüm. Hava soğuktu köpeğim aniden rahatsızlanıp yürüyemez hale geldi. Sırt çantama koyup 7 kilometre yolu aşarak veterinere yetiştirdim. Hayvanları çok seviyorum" dedi.


Köpeğini sırtında taşıyarak veterinere götürdü

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