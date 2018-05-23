taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.166
USD
4,8661
EURO
5,6985
ALTIN
202,86
PETR
78,9000

Köpeğiyle beraber yamaç paraşütüyle uçtu

'Jack' isimli köpeğiyle Tekirdağ'da 650 metrelik pistten yamaç paraşütüyle uçuş yapan tandem pilotu Ali Sıralı, tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

AA | 23.05.2018 - 13:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tekirdağ'da tandem pilotu olarak görev yapan Ali Sıralı, farklı bir deneyim yaşamak için çalıştığı kulübün maskotu olan "Jack" ile uçuş yapmaya karar verdi.

Sıralı, Uçmakdere Mahallesi'ndeki 650 metrelik piste çıkarak köpeğiyle beraber havalandı. Yaklaşık 10 dakika köpeğiyle beraber havada kalan Sıralı, sorunsuz bir şekilde iniş yaparak uçuşu tamamladı.

Köpeğiyle beraber yamaç paraşütüyle uçtu

"JACK'LE BİRLİKTE GÖKYÜZÜYLE BULUŞTUK"

Köpeğiyle beraber gökyüzünde süzülmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade eden Ali Sıralı, "İnsanlarla sürekli uçuşlarımızı yapıyoruz. Bugüne kadar çok sayıda insanı uçurduk. Bu kadar insanı uçururken köpeğimizi uçurmak istedim. Köpeğimizin ismi Jack, kulübümüzün moskotu. Daha önce iki kişi tandem uçarak yavru bir köpek uçurmuştuk. Ama bu sefer Jack ile beraber başbaşa uçtuk. Baştan sona uçuşu kendimiz gerçekleştirdik. 650 metre tepemizden havalandık. Bazı arkadaşlarımız, 'Uçurma havada agresif hareketler falan yapar.' diye uyardı. Hiç de öyle olmadı, havada çok uslu durdu ve sorunsuz bir uçuş gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 dakika havada kaldığımız güzel bir uçuş oldu. Kalkışta da sorun yaşamadık, inişimiz de çok temiz oldu. Jack ile birlikte gökyüzüyle buluştuk." dedi.

Köpeğiyle beraber yamaç paraşütüyle uçtu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ünal: İstanbul mitingimizi ittifak olarak planlıyoruz
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran seçimlerine yönelik mitinglerini MHP ile ortak yapacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
CHP'den kadınlar için istifa etti
CHP Gaziantep 9. sıra milletvekili adaylığından kadınların hak ettiği yerde olmadığını söyleyerek istifa eden Avukat Nesrin Tuncel, kadınların vitrin süsü olarak kullanıldığını ifade etti.
Tokat'ın akzambaklarına talep yoğun
Tokat’ta, hobi olarak yetiştirmeye başladığı akzambak soğanını son 5 yılda 2 bin 500’e çıkartarak ticari olarak üretme geçen 60 yaşındaki Fikret Aydemir, çiçeğinin kilosunu 120 liradan satıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

1048
CHP'de Eren Erdem depremi

CHP'de Eren Erdem depremi

207
Borsa İstanbul'dan döviz satışı

Borsa İstanbul'dan döviz satışı

408
CHP'de iç karışıklık büyüyor

CHP'de iç karışıklık büyüyor

391
Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

669
Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

633
S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

261
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM