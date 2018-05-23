Köpeğiyle beraber yamaç paraşütüyle uçtu

Tekirdağ'da tandem pilotu olarak görev yapan Ali Sıralı, farklı bir deneyim yaşamak için çalıştığı kulübün maskotu olan "Jack" ile uçuş yapmaya karar verdi.

Sıralı, Uçmakdere Mahallesi'ndeki 650 metrelik piste çıkarak köpeğiyle beraber havalandı. Yaklaşık 10 dakika köpeğiyle beraber havada kalan Sıralı, sorunsuz bir şekilde iniş yaparak uçuşu tamamladı.

"JACK'LE BİRLİKTE GÖKYÜZÜYLE BULUŞTUK"

Köpeğiyle beraber gökyüzünde süzülmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade eden Ali Sıralı, "İnsanlarla sürekli uçuşlarımızı yapıyoruz. Bugüne kadar çok sayıda insanı uçurduk. Bu kadar insanı uçururken köpeğimizi uçurmak istedim. Köpeğimizin ismi Jack, kulübümüzün moskotu. Daha önce iki kişi tandem uçarak yavru bir köpek uçurmuştuk. Ama bu sefer Jack ile beraber başbaşa uçtuk. Baştan sona uçuşu kendimiz gerçekleştirdik. 650 metre tepemizden havalandık. Bazı arkadaşlarımız, 'Uçurma havada agresif hareketler falan yapar.' diye uyardı. Hiç de öyle olmadı, havada çok uslu durdu ve sorunsuz bir uçuş gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 dakika havada kaldığımız güzel bir uçuş oldu. Kalkışta da sorun yaşamadık, inişimiz de çok temiz oldu. Jack ile birlikte gökyüzüyle buluştuk." dedi.