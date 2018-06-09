Dünyanın en ünlü köpekbalığı koyu olduğu öğrenilen Gökova - Boncuk Koyu’na yumurta bırakmaya gelen kum köpek balıkları dalgıçlar tarafından görüntülendi. Köpek balıklarının yanı sıra Gökova Körfezi’nin güzelliklerini de gözler önüne seren çalışma 3 gün sürdü.

Köpek balıkları yumurtlamak için Ege Denizi'ne geldi VİDEO

EN AKTİF ÜREME ALANI

3 gün boyunca gece gündüz Gökova Körfezi’nde dalış yapan ekipler deniz altında karış karış köpek balığı aradı. Gökova Körfezi’nin güzelliklerini de görüntüleyen dağlıçlar 3 günün sonundan kum köpek balıklarını görüntülemeyi başardı.

Gökova Boncuk Koyu, köpekbalığı koyu olarak uluslararası alanda ünlenmiş ve dünyada kuzeybatı Atlantik kıyıları ile en aktif 2 üreme alanından biri olma özelliği taşımaktadır.