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Köpek balıkları yumurtlamak için Ege Denizi'ne geldi

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının, dünyanın en ünlü üreme alanlarından biri olan Gökova Körfezi Boncuk Koyu’na yumurta bırakmak için geldiği tespit edildi.

İHA | 09.06.2018 - 18:10..
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Dünyanın en ünlü köpekbalığı koyu olduğu öğrenilen Gökova - Boncuk Koyu’na yumurta bırakmaya gelen kum köpek balıkları dalgıçlar tarafından görüntülendi. Köpek balıklarının yanı sıra Gökova Körfezi’nin güzelliklerini de gözler önüne seren çalışma 3 gün sürdü.

Köpek balıkları yumurtlamak için Ege Denizi'ne geldi VİDEO

EN AKTİF ÜREME ALANI

3 gün boyunca gece gündüz Gökova Körfezi’nde dalış yapan ekipler deniz altında karış karış köpek balığı aradı. Gökova Körfezi’nin güzelliklerini de görüntüleyen dağlıçlar 3 günün sonundan kum köpek balıklarını görüntülemeyi başardı.

Gökova Boncuk Koyu, köpekbalığı koyu olarak uluslararası alanda ünlenmiş ve dünyada kuzeybatı Atlantik kıyıları ile en aktif 2 üreme alanından biri olma özelliği taşımaktadır.

Köpek balıkları yumurtlamak için Ege Denizi'ne geldi

Köpek balıkları yumurtlamak için Ege Denizi'ne geldi

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