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Köpek gezdirme bahanesiyle hırsızlık yapanlar tutuklandı

Bartın'da köpekleri dolaştırma bahanesiyle keşif yapan ve dedektörle altın arayıp, hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı.

DHA | 08.03.2018 - 20:52..
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Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın Sanayi Sitesindeki büfeden 5 bin lira değerinde sigara ve 200 lira para çalınması ile ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit etti. Otomobil içerisinde bulunan Özkul E. ve Doğan B. gözaltına alındı. Doğan B. yapılan sorgusunda suç ortağı arkadaşları olan Muharrem Ü.'nün ismini verdi. Fırınlı köyünde yaşayan Muharrem Ü. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin çalıntı eşyaları sakladıkları ev de tespit edildi. Evde yapılan aramada, 187 paket sigara, 110 TL değerinde madeni para, 1 adet el dedektörü, 1 adet televizyon, 20 litre mazot ele geçirildi. Soruşturmada, hırsızlık çetesinin diğer üyeleri Mehmet K., Rüstem K. ve Davut G. gözaltına alındı.

DEDEKTÖRLE ARAMA YAPIP ZAMAN KAZANIYORLAR

Şüphelilerin, köpekleri gezdiriyormuş gibi yaparak, dikkat çekmeden hırsızlık yapacakları ev ve iş yerlerinin keşiflerini yaptıkları,ayrıca girdikleri bu yerlerde zaman kaybı yaşamamak için altın ve ziynet eşyalarını bulabilmek için dedektörlerle tarama yaparak, gizlediği yerleri kollayca buldukları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca dedektörleri yeraltına döşenen fiber kabloların yerlerinin tespiti için de kullandıkları belirlendi. Çete üyelerinin bu yöntemle kablo hırsızlığı yaptığı da tespit edildi. Gözaltına alınan kişilerin sorguları devam ediyor.

Köpek gezdirme bahanesiyle hırsızlık yapanlar tutuklandı



Köpek gezdirme bahanesiyle hırsızlık yapanlar tutuklandı

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