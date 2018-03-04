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Köpek korkusundan direğe tırmanan kedi kurtarıldı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde, köpeklerden kaçarken telefon direğine çıkan sokak kedisi, Aras Edaş bakım ve onarım ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA | 04.03.2018 - 10:09..
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Hanak ilçesinin Selamverdi Mahallesi'nde köpeklerden kaçan kedi, telefon direğine çıktı. Tırmandığı direkten inemeyen kedi, mahsur kaldı.

KÖPEKLERİN GİTMESİNİ BEKLEDİ

Köpeklerin gitmesine, mahallelinin çabalarına rağmen direkten inmeyen kediyi kurtarması için bölgede bakım ve onarım çalışması yürüten Aras Edaş elektrik şirketinin görevlilerinden yardım istendi.

Köpek korkusundan direğe tırmanan kedi kurtarıldı

Direğe tırmanan görevli, kediyi eliyle yakalayıp kucağına alarak indirdi.

Köpek korkusundan direğe tırmanan kedi kurtarıldı

Bu tür vakalarla çok sık karşılaştıklarını ifade eden Aras Edaş Hanak İşletme Şefi Burak Badem, "Doğada birçok hayvan çeşitli nedenlerle mahsur kalabiliyor. Günün büyük bir bölümünü arazide geçiren ekiplerimiz, bir taraftan arızaları giderirken bir taraftan da bu hayvanlara yardım etmeye çalışıyor. Yaralı buldukları hayvanları en yakın veteriner hekime götürüp tedavi ettiren ekiplerimiz iyileşen hayvanları daha sonra buldukları yere götürüp bırakıyorlar." diye konuştu.

Köpek korkusundan direğe tırmanan kedi kurtarıldı



Köpek korkusundan direğe tırmanan kedi kurtarıldı

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