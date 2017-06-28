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Köprü ve otoyol geliri 5 ayda 570 milyon lirayı geçti

Türkiye'de köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, bu yılın ocak-mayıs döneminde 570 milyon 126 bin 652 liraya ulaştı.

28.06.2017 - 15:02
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Köprü ve otoyol geliri 5 ayda 570 milyon lirayı geçti

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, mayısta köprü ve otoyollardan 37 milyon 445 bin 525 araç geçişi oldu. Söz konusu geçişlerden elde edilen gelir 131 milyon 317 bin 9 lirayı buldu.

Araçların 24 milyon 564 bin 655'i otoyolları kullandı ve bunun sonucunda 97 milyon 657 bin 901 lira gelir sağlandı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden mayısta geçen 12 milyon 880 bin 870 araçtan da 33 milyon 659 bin 108 lira ücret alındı.

160 MİLYONA YAKIN ARAÇ GEÇTİ

Bu yılın beş ayında ise köprü ve otoyollardan geçen 159 milyon 718 bin 858 araçtan 570 milyon 126 bin 652 lira gelir elde edildi. Bu gelirin 420 milyon 974 bin 23 lirası otoyollardan, 149 milyon 152 bin 629 lirası köprülerden geçen araçların sahiplerinden geldi.

Beş aylık dönemde otoyolları 106 milyon 756 bin 180, köprüleri de 52 milyon 962 bin 678 araç kullandı.



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