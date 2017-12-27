Köprü'den geçerken ölümü çağıran trafik canavarı

Yer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bir otomobil akan trafikte ilerliyor. Ancak sürücü koltuğunda kimse yok. Yandan geçen araçların sürücüleri, şaşkınlıkla bu otomobile bakıyor. 'Hayalet sürücü'nün kullandığı aracın sürücüsü aslında çekimi yapan kişi.

HIZI SABİTLEYİP YAN KOLTUĞA GEÇTİ

Aracının süratini, hız sabitleyiciyle ayarladıktan sonra yan koltuğa geçmiş. Hem kendi hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını hiçe sayan maganda sürücü köprüde bu şekilde ilerliyor. Her an bir kazaya sebebiyet verebilecek sürücüsüz otomobil, Avrupa yakasına doğru yoluna devam ediyor.

Hızı sabitleyip yan koltuğa geçen sürücü VİDEO