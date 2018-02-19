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Koray Şerbetçi'den yeni kitap

Yazar Şerbetçi'nin yeni kitabı 'Tarih Neye Yarar' Türdav Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 17:39..
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Yıllardır tarihi gerçekler birer vakıa olarak tartışılan konulardır. Fakat tarihi gerçeklerin günlük, pratik hayatta neye yaradığı hiç anlatılmamıştır. Bu konu ile ilgili olarak bir kitap Koray Şerbetçi imzası ile raflardaki yerini buldu ve okuyucusuna tarihin günlük hayatta ne işe yaradığını anlattı.

Koray Şerbetçi'den yeni kitap

Kitapta özellikle tarihi şahsiyetler üzerinden yola çıkılarak, tarihin psikolojik ve sosyolojik analizi yapılarak tarihi bilgilerin pratikte nasıl kullanılabileceğine ışık tutuldu.

Yazar: Koray Şerbetçi

Yayınevi: Türdav Yayınları

Türü: Araştırma, inceleme

Dili: Türkçe

Syf: 176

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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