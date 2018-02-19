Koray Şerbetçi'den yeni kitap

Yıllardır tarihi gerçekler birer vakıa olarak tartışılan konulardır. Fakat tarihi gerçeklerin günlük, pratik hayatta neye yaradığı hiç anlatılmamıştır. Bu konu ile ilgili olarak bir kitap Koray Şerbetçi imzası ile raflardaki yerini buldu ve okuyucusuna tarihin günlük hayatta ne işe yaradığını anlattı.
Kitapta özellikle tarihi şahsiyetler üzerinden yola çıkılarak, tarihin psikolojik ve sosyolojik analizi yapılarak tarihi bilgilerin pratikte nasıl kullanılabileceğine ışık tutuldu.
Yazar: Koray Şerbetçi
Yayınevi: Türdav Yayınları
Türü: Araştırma, inceleme
Dili: Türkçe
Syf: 176
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