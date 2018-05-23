Sosyal medyada paylaşılan videoda; İzmir Kordon'da oturan İzmirli, evinin önündeki yeşillik alanda namaz kılanlara tepki gösterdi.

"İNSANI SİNİRLENDİRİYORLAR"

Söz konusu kişi videoda: "İnanamayacağınız bir şey. İzmir Kordon, evimin önü. Sayısını bilmediğim onlarca insan geldi, namaz kılıyorlar abi burada. Böyle samimiyetsiz bir şey. Seçim öncesi gösteri için bunu yapan insanları kınıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Artık hakikaten insanı sinirlendiriyorlar. " tepkilerine yer verdi.

Kordon'da namaz İzmirlileri kızdırdı VİDEO