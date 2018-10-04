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Kore yarımadasında sınırdaki mayınlar temizleniyor

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore ve Güney arasındaki sınır bölgesinde yer alan bazı kara mayınlarının temizlenmeye başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 05:59..
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Mayın temizliği geçen ay iki ülke liderinin Kore Yarımadası'nda gerginliği azaltma ve güven inşası çerçevesinde yaptığı anlaşma kapsamında gerçekleşiyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Sputnik'e yaptığı açıklamada Kuzey ve Güney Kore'nin, iki ülke arasında yer alan askerden arındırılmış bölgede (DMZ) yer alan  kara mayınlarının temizliğine başladığını açıkladı.

Kuzey ve Güney Kore, sınırdaki kara mayınlarını temizlemeye başladı

Kore yarımadasında sınırdaki mayınlar temizleniyor

2 MİLYON KARA MAYINI TEMİZLENECEK

Associated Press (AP), 248 km uzunluğunda ve 4 km genişliğindeki DMZ içinde ve çevresinde yaklaşık 2 milyon kara mayını olduğunun sanıldığını ve son adımla bunların küçük bir kısmının temizleneceğini vurguladı.

Ancak bu iki ülkenin 10 yılı aşkındır ortaklaşa gerçekleştirdiği ilk mayın temizliği olduğu için Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkinin gelişmesi açısından önem arz ediyor.

Kore yarımadasında sınırdaki mayınlar temizleniyor

Önümüzdeki 20 gün içinde iki ülkeden askerlerin sınırda yer alan ve iki ülkenin de toprağının bulunduğu Panmunjom Köyü'ndeki Ortak Güvenlik Bölgesi'nde (OGB) bulunan tüm kara mayınlarını temizlemesi gerekiyor.

İki ülke arasındaki son anlaşmaya göre mayınlarının temizliğinin ardından OGB'de bulunan silahlar ve gözlem kuleleri de kaldırılacak, buradaki askerler ise silahsız olarak görev yapmayı sürdürecek.

Kore yarımadasında sınırdaki mayınlar temizleniyor

KUZEY-GÜNEY YAKINLAŞMASI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in,  nisan ayında Panmumjom'da tarihi bir zirve gerçekleştirmişti. OGB, askerden arındırılmış bölgede Güney ve Kuzey Kore askerlerin yüz yüze baktığı tek alan olma özelliğini taşıyor.

YAKLAŞIK 500 ASKERİN KALINTILARI ARANACAK

İki ülke ayrıca Güney Kore'nin Gangwon ilinde yer alan Cheorwon ilçesindeki kara mayınlarını da temizleyecek.

Cheorwon'da 1950-1953 Kore Savaşı'nda savaşmış 300'ü Birleşmiş Milletler (BM) askeri olmak üzere yaklaşık 500 askerin kalıntısının gömülü olduğu sanılıyor. Cheorwon'daki asker kalıntılılarının aranmasının ise 1 Nisan ve 31 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Bu iki ülkenin yaptığı ilk ortaklaşa asker kalıntısı arama çalışması olacak.

Geçen ay Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da 3. kez görüşen Moon ve Kim yarımadada gerginliğin azaltılması ve güven inşası için mayın temizliği ve askerlerin kalıntılarının aranmasının başlamasında mutabık kalmıştı. DMZ içerisinde ve çevresinde yer alan mayınlar çok sayıda sivil ve askerin ölmesine ya da yaralanmasına yol açmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bu ay Pyongyang'ı ziyaret ederk Kim ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak 2. zirveyi netleştirmeye çalışacak.

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