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Körebe oynayan çocuk 4. kattan düştü

Samsun’da kardeşiyle birlikte körebe oynarken 4. katın penceresinden düşerek hayatını kaybeden 11 yaşındaki Iraklı çocuk defnedildi.

İHA | 24.08.2018 - 18:27..
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İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, Iraklı 11 yaşındaki Saıf Aldeen Mohanad Mohamed Al Shajlawı, evlerinde kardeşi ile birlikte körebe adlı oyunu oynarken gözü bağlı olarak çıktığı kanepenin üzerinden açık olan 4. kattaki pencereden aşağı düştü.

Ağır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Saıf Aldeen Mohanad Mohamed Al Shajlawı, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Iraklı çocuk bugün Liman Mahallesi Yeni Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında toprağa verildi.

Körebe oynayan çocuk 4. kattan düştüKörebe oynayan çocuk 4. kattan düştü

Körebe oynayan çocuk 4. kattan düştü

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