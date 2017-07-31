Korelilerden, Kore gazilerine ziyaret

Büyükçekmece’nin Güney Kore’deki kardeş şehri Cheonan’dan gelen heyet, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile birlikte ilçedeki Kore gazileri Yaşar Erkanlı ve Ahmet Özkan’ı ziyaret etti.

"TÜRK ASKERLERİNE MİNNET BORÇLUYUZ"

Oh Seoggyo başkanlığındaki Cheonan Belediyesi heyeti adına konuşurken, Kore’de savaşan Türk askerlerine büyük saygı ve minnet duyduklarını vurgularken, “Kore’nin özgürlük ve demokrasisi için savaşan Türk askerlerine minnet borçluyuz. Kore ile Türkiye’nin tarihten gelen bu güçlü bağı bundan sonraki kuşaklar arasında da geliştirilerek sürdürülecektir” dedi.

Kore gazisi Erkanlı ve Özkan’a Kore Cumhuriyeti tarafından gönderilen nişanları verdikten sonra önlerinde eğilerek saygı duruşu yapıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kore ve Türk halkları arasında Kore Savaşı’ndan sonra başlayan sıcak dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yıl gelişerek pekiştirildiğini söyledi. Başkan Akgün, "Cheonan Belediyesi heyetinin ilçemizde yaşayan Kore gazilerimizi ziyaret etmeleri bizleri hem duygulandırdı, hem de çok mutlu etti” diye konuştu.





