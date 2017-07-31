taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.635
USD
3,5246
EURO
4,1345
ALTIN
143,81
PETR
52,1900

Korelilerden, Kore gazilerine ziyaret

Festival için Büyükçekmece’ye gelen Kore heyeti, ilçede yaşayan Kore gazisi Yaşar Erkanlı ve Ahmet Özkan’ı evlerinde ziyaret etti.

31.07.2017 - 15:19
  1. Haberler
  2. İç Haber

Büyükçekmece’nin Güney Kore’deki kardeş şehri Cheonan’dan gelen heyet, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile birlikte ilçedeki Kore gazileri Yaşar Erkanlı ve Ahmet Özkan’ı ziyaret etti.

Korelilerden, Kore gazilerine ziyaret

"TÜRK ASKERLERİNE MİNNET BORÇLUYUZ"

Oh Seoggyo başkanlığındaki Cheonan Belediyesi heyeti adına konuşurken, Kore’de savaşan Türk askerlerine büyük saygı ve minnet duyduklarını vurgularken, “Kore’nin özgürlük ve demokrasisi için savaşan Türk askerlerine minnet borçluyuz. Kore ile Türkiye’nin tarihten gelen bu güçlü bağı bundan sonraki kuşaklar arasında da geliştirilerek sürdürülecektir” dedi.

Kore gazisi Erkanlı ve Özkan’a Kore Cumhuriyeti tarafından gönderilen nişanları verdikten sonra önlerinde eğilerek saygı duruşu yapıldı.

Korelilerden, Kore gazilerine ziyaret

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kore ve Türk halkları arasında Kore Savaşı’ndan sonra başlayan sıcak dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yıl gelişerek pekiştirildiğini söyledi. Başkan Akgün, "Cheonan Belediyesi heyetinin ilçemizde yaşayan Kore gazilerimizi ziyaret etmeleri bizleri hem duygulandırdı, hem de çok mutlu etti” diye konuştu.

Korelilerden, Kore gazilerine ziyaret

İlginizi Çekebilir
Kırgızistan'da hayatını kaybeden dağcı defnedildi
Kırgızistan'da tırmandığı Khan Tengri dağından inerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden dağcı Hakan Coşkun son yolculuğuna uğurlandı.
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.
Çamlıca'da yol çöktü
İstanbul Çamlıca'da yolun çökmesi sonucu bir araç yolun içine düştü.
Türk Telekom'dan 890 milyon liralık kar
Son yıllarda yaptığı ticari atılımlarla dikkat çeken Türk Telekom, büyümeye devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'te 'Beyaz Kürtler' tartışması yaşandı

Meclis'te 'Beyaz Kürtler' tartışması yaşandı

212
Hadise kıyafetiyle yine eleştirilerin hedefi oldu

Hadise kıyafetiyle yine eleştirilerin hedefi oldu

44
Maçka Parkı'ndaki olayda güvenliğin tecavüzlü savunması

Maçka Parkı'ndaki olayda güvenliğin tecavüzlü savunması

556
Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi

Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi

23
Silivri İlçe Emniyet Müdürü makamında ölü bulundu

Silivri İlçe Emniyet Müdürü makamında ölü bulundu

60
Atatürk heykeline saldıranın akli dengesi bozuk

Atatürk heykeline saldıranın akli dengesi bozuk

251
Kılıçdaroğlu, 'Cumhuriyet' savcılarına soruşturma istedi

Kılıçdaroğlu, 'Cumhuriyet' savcılarına soruşturma istedi

146
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM