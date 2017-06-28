Körfez ülkelerinden ticari ortaklarına Katar uyarısı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya büyükelçisi Omar Ghobash'ın İngiliz gazetesi The Guardian'a Londra'da verdiği röportaja göre, tek olasılık Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nden Katar'ın çıkarılması değil. Ciddi olarak düşünülen bir yaptırım daha var.

"YA BİZ YA KATAR"

Ghobash'ın aktardığına göre Arap ülkeleri ticari ortaklarına ya kendileriyle çalışmaya devam etmeleri ya da Katar'ın yanında olarak ekonomik ilişkileri toptan bitirmek arasında bir seçime zorlayacak. Rusya büyükelçisi röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Şu an üzerinde düşündüğümüz birçok ekonomik yaptırım olasılığı var. Bir tanesi kendi ticari ortaklarımıza, bizimle çalışmak istiyorsanız o zaman bir seçim yapmak zorundasınız fikri"