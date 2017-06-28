taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5164
EURO
3,9977
ALTIN
141,48
PETR
46,5300

Körfez ülkelerinden ticari ortaklarına Katar uyarısı

Katar'a uygulanan abluka kapsamında Körfez ülkeleri yeni yaptırımlar üzerinde çalışıyor.

28.06.2017 - 08:51
  1. Haberler
  2. Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya büyükelçisi Omar Ghobash'ın İngiliz gazetesi The Guardian'a Londra'da verdiği röportaja göre, tek olasılık Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nden Katar'ın çıkarılması değil. Ciddi olarak düşünülen bir yaptırım daha var.

"YA BİZ YA KATAR"

Ghobash'ın aktardığına göre Arap ülkeleri ticari ortaklarına ya kendileriyle çalışmaya devam etmeleri ya da Katar'ın yanında olarak ekonomik ilişkileri toptan bitirmek arasında bir seçime zorlayacak. Rusya büyükelçisi röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Şu an üzerinde düşündüğümüz birçok ekonomik yaptırım olasılığı var. Bir tanesi kendi ticari ortaklarımıza, bizimle çalışmak istiyorsanız o zaman bir seçim yapmak zorundasınız fikri"

İlginizi Çekebilir
Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin sert bir dille eleştirdiği Devrim Muhafızları, tüfek sahibi değil 'füze sahibi' olduklarını açıkladı.
Merkel'den eşcinsel evlilik sinyali
Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri Angela Merkel, eşcinsel evliliklere yeşil ışık yaktı.
Yunanistan'da çöp krizi devam ediyor
Temizlik işçilerinin yaptığı grev nedeniyle sokaklarda kalan çöpler, halkın sağlığını tehdit etmeye başladı.
DEAŞ'ın Musul'daki son kalesinin yarısı alındı
Irak güçlerinin Musul'un batısındaki Eski Musul bölgesinin yarısında kontrolü sağladığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

306
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

21
Suudi Arabistan: Katar koşulları müzakere edilemez

Suudi Arabistan: Katar koşulları müzakere edilemez

80
Abdullah Gül Rus televizyonuna konuştu

Abdullah Gül Rus televizyonuna konuştu

20
FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

8
İrem Derici: Selülitlerimle mutluyum

İrem Derici: Selülitlerimle mutluyum

9
Arka Sokaklar oyuncularının aldıkları ücretler ortaya çıktı

Arka Sokaklar oyuncularının aldıkları ücretler ortaya çıktı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM