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Kocaeli Körfezi'ne dereden çamur aktı

Kocaeli Körfezi, derelerden gelen çamur sebebiyle iki renk oldu. İlginç anlar havadan görüntülendi.

İHA | 20.01.2018 - 11:15..
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Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde önceki gün başlayan kar yağışı, kent merkezinde hissedilmedi. Özellikle Cuma ve Cumartesi çıkan güneş, yaz aylarını arattırmadı.

Ancak yüksek kesimlerde, kar yağışının yanı sıra yağmurda etkili oldu.

TAŞAN DERE KÖRFEZ'E AKTI

Körfez ilçesinin yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur, dereleri de harekete geçirdi. Körfez ilçesi Hereke semtinden geçerek Kocaeli Körfezi'ne boşalan dere, adeta kahverengi aktı.

Kocaeli Körfezi'ne dereden çamur aktı

Çamur sebebiyle Körfez’in bir bölümü iki renk oldu. İlginç anlar havadan görüntülendi.

Kocaeli Körfezi'ne dereden çamur aktı

Kahverengi ile mavinin ilginç buluşması drone ile görüntülendi. Vatandaşlar ilginç anları cep telefonu ile görüntüledi.

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