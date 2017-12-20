Korku ve utanma kansere sebep oluyor

Anorektal hastalıklar hakkında bilgiler veren Doç. Dr. S. Savaş Yürüker, "Anorektal hastalıklar denildiğinde bu, anüs (makat) ve kalın bağırsağın son 12-15 cm uzunluğunda rektum bölümünü etkileyen ve ilgilendiren hastalıklardır. Bununla ilgili olarak toplumda çok fazla hastalık ve şikayet konusu olmakla birlikte, hemoroidal (basur), anal fissür (makat çatlağı), perianal fistül (makat fistülü) ve pilonidal sinüs (kıl dönmesi) gibi sağlık sorunlarını daha sık duymaktayız. Bunlar da genel cerrahi bölümüne giren ve en sık görülen hastalıklardır." dedi.

(Fotoğraf Kaynak: Dailyexcelsior)

HASTALIK İLERLİYOR, KANSERE DÖNÜŞÜYOR

"Bu tür sağlık problemlerinde hastaların korkması ya da utanması nedeniyle tedavi almak için doktora gitmediğinden dolayı bu bölge hastalıkların tam sıklığı da aslında bilinmemektedir." diyen Yürüker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hastadaki utanma duygusu ne yazık ki; tanı ve tedavi deki gecikmeyi sağladığından hastalığın ilerlemesine hatta kansere dönüşmesine sebep olmaktadır. Bunun için mutlaka hastaların uzman doktorlar tarafından değerlendirilerek, radyolojik veya endoskopik incelemeler ile ameliyat öncesi detaylı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için hastaların korkmasını ve utanmasını gerektiren hiç bir şey yoktur. Bu sağlık sorunlarında cerrahi yöntemler ile ameliyatlar sıklıkla uygulanmakla, yüksek teknolojik cihazlar sayesinde hasta ameliyat sonrası normal hayata ve işe erken dönebilmektedir.”