taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.455
USD
3,8276
EURO
4,5480
ALTIN
155,60
PETR
64,0000

Korku ve utanma kansere sebep oluyor

Uzmanlar, anorektal hastalıklarda kişinin korku ve utanma duygusunun hastalığın kansere kadar ilerlemesine yol açtığını, bunun için erken tanının çok önemli olduğunu ifade ediyor.

İHA | 20.12.2017 - 17:41..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Anorektal hastalıklar hakkında bilgiler veren Doç. Dr. S. Savaş Yürüker, "Anorektal hastalıklar denildiğinde bu, anüs (makat) ve kalın bağırsağın son 12-15 cm uzunluğunda rektum bölümünü etkileyen ve ilgilendiren hastalıklardır. Bununla ilgili olarak toplumda çok fazla hastalık ve şikayet konusu olmakla birlikte, hemoroidal (basur), anal fissür (makat çatlağı), perianal fistül (makat fistülü) ve pilonidal sinüs (kıl dönmesi) gibi sağlık sorunlarını daha sık duymaktayız. Bunlar da genel cerrahi bölümüne giren ve en sık görülen hastalıklardır." dedi.

Korku ve utanma kansere sebep oluyor

(Fotoğraf Kaynak: Dailyexcelsior)

HASTALIK İLERLİYOR, KANSERE DÖNÜŞÜYOR

"Bu tür sağlık problemlerinde hastaların korkması ya da utanması nedeniyle tedavi almak için doktora gitmediğinden dolayı bu bölge hastalıkların tam sıklığı da aslında bilinmemektedir." diyen Yürüker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hastadaki utanma duygusu ne yazık ki; tanı ve tedavi deki gecikmeyi sağladığından hastalığın ilerlemesine hatta kansere dönüşmesine sebep olmaktadır. Bunun için mutlaka hastaların uzman doktorlar tarafından değerlendirilerek, radyolojik veya endoskopik incelemeler ile ameliyat öncesi detaylı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için hastaların korkmasını ve utanmasını gerektiren hiç bir şey yoktur. Bu sağlık sorunlarında cerrahi yöntemler ile ameliyatlar sıklıkla uygulanmakla, yüksek teknolojik cihazlar sayesinde hasta ameliyat sonrası normal hayata ve işe erken dönebilmektedir.”

İlginizi Çekebilir
’Romantik körlük’ sebebiyle boşanabilirsiniz
Uzmanlar, aklı tamamen devre dışı bırakılarak yaşanan romantizm evlilikleri ve ilişkileri bitirmenin en ciddi sebebinin 'romantik körlük' olduğunu belirtiyor.
Göz kaymasını önemseyin
Bebeklerde meydana gelen göz kaymaları; göz katarakt hastalığı, görme merkezi hastalıkları, göz kas hastalıkları, miyop-hipermetrop-astigmat bozuklukları, göz tümörleri ve sendromlara sebep olabilir.
Dünya nüfusunun 3'te 1'i verem riski altında
Verem Savaş Derneği, Mudanya'da dünya genelinde önemli bir halk sağlığı meselesi olan tüberküloz hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
Kansere karşı bağışıklık araştırılıyor
EÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uslu, artık kemoterapiden önce immünolojik yöntemlerin ön planda olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

485
Emrah botoks yaptırdı

Emrah botoks yaptırdı

159
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Bakanı'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Bakanı'na tepki

219
Deniz Kuvvetleri'ne satılan kavurmada at eti bulundu

Deniz Kuvvetleri'ne satılan kavurmada at eti bulundu

180
Yunan Bakan'ın provokasyonu: Gelin alın adaları

Yunan Bakan'ın provokasyonu: Gelin alın adaları

210
İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

213
ABD’den BM ülkelerine oylama tehdidi: İsimleri alacağız

ABD’den BM ülkelerine oylama tehdidi: İsimleri alacağız

203
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM