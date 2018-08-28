Korkunla yüzleş: Zor Bir Ailede Büyümek

Susan Forward, dünyaca ünlü bir terapist ve Craig Buck ile birlikte, yıllar süren deneyimleri üzerine işte bu kitabı hazırladı. Ebeveynlerimizin çocukluğumuzda sergilediği davranışların etkisinde büyümüş, belki şu anda bu şekilde yetiştirilen her bir çocuğun günlük hayatını sürdürmesine yardım etmeyi amaçlıyor…

(Craig Buck, Susan Forward

ZOR BİR AİLEDE BÜYÜMEK

Her birimiz büyürken anne babalarımızın ektiği tohumların mahsulleriyiz. Tohumunuzun kaynağında sevgi varsa ne ala. Ancak öyle çok ailede bu tohumların mayasında korku, suçluluk vb gibi duygular var ki. İşte biz büyüdükçe tohum veren bu filizler, bizim bir yetişkin olduğumuzda kim olacağımızı, hangi duyguları taşıyıp, kimlerle nasıl ilişkiler kuracağımızın habercisi…

Hep sorun olan yerlerden çıkıyor kitaplar. Bu kitaplar da mayasına korku, suçluluk duygusu katılan, belki fiziksel, hatta cinsel tacize uğramış çocukların, yetişkinliklerinde hayatını yeniden kazanmaya bir pencere açmak için yazıldı.

Özgüveninizi nerede kaybettiğinizi bilmiyorsanız, kendinizi bulmak istiyor, daha da önemlisi size acı veren her duyguyla yüzleşmeye hazırsanız bu kitaba şans vermenin tam zamanı. Geçmişini onarabilir ve hayatını geri kazanabilirsin...

Zor Bir Ailede Büyümek

Craig Buck, Susan Forward

Çev.: Ahu Terzi

İletişim Yay.

S.: 327

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Damla Karakuş

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