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Körling nedir

İskoçyalılar tarafından geliştirilen bir spor dalı olan Körling (Curling) buz üzerinde gülle kaydırma oyununa verilen isimdir.

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Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de gerçekelştirilen kış olimpiyatları sona erdi, ancak olimpiyatlar içerisindeki bir spor dalı olan Körling (Curling) oldukça konuşuldu.

Özellikle güzel Rus sporcusu Anastasia Bryzgalova ile akıllarda kalan Körling oyunu, tarihi 1500 yıllara dayanan ve aslen iskoçya'dan çıkan bir oyundur.

Körling nedir

KÖRLİNG'İN PRENSİBİ

Buz üzerinde oynanan ağırlık kaydırma temel prensibine dayanan oyunun bir diğer ismi de buz satrancıdır. Buz satrancı olarak anılmasının nedeni strateji geliştirilerek raakipleri egale etme, aynı zamanda galip gelmeye çalışmadır.

İki takımdan oluşan Körling oyunu dört kişilik ekiplerden meydana gelir. 42 metre uzunluğundaki bir buz pistte oynana  bu oyun, 10'ar raunttan oynanır. Taş, süpürge/fırça ile oynanan bu oyun 76 dakikalık zaman dilimlerinde oynanırken, aynı zamanda sekizer taşla oynanmaktadır.

Körling nedir

KÖRLİNG'iN OYNANIŞI

Özel kaygan ayakkabılarla buz zeminde oynanan oyun, taşın merkeze yakın hale gönderilmesini sağlayarak süpürge ile fırçalama yaparak taşın gidişini, merkeze en yakın seviyede duruşunu ayarlamak gerekiyor. Oyunun oynanışındaki en önemli kural, taşın merkeze en yakın oluşunu sağlarken, aynı zamanda merkeze yakın diğer taşı da alan dışına ittirmektir.

Körling nedir

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