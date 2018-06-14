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Koruma altındaki geyik böceği satışına ağır ceza

Türkiye'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen geyik böceklerinin, sanal ortamda 15 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkartıldığı belirlendi.

DHA | 14.06.2018 - 10:41..
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Dünyada sadece Amanoslar'da yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böcekleri sanal ortamda yüksek fiyata satılıyor.

15 BİN LİRAYA SATILIYOR

2 bin liradan başlayıp, 15 bin liraya kadar fiyatlarla satışa sunulan geyik böceklerinin ilan kısmında, 'Ortalama 9 santimetre civarındadır. Pazarlık yapılır', 'Çok sayıda geyik böceği bulunmaktadır', 'Boyu 4-5 cm arası' açıklamaları yer alıyor.

Koruma altındaki geyik böceği satışına ağır ceza

Köylülere bu böcekleri toplamaları için tane başına 10-20 lira arasında para teklif edildiği, aracıların ise böceğin tanesini 150 liraya sattıkları belirtildi.

JAPON KADINLAR GEBE KALMAK İÇİN YİYOR

Japonya'da ise geyik böceklerinin fiyatının yaklaşık 15 bin dolara kadar çıktığı öne sürüldü. Japonların, bu böceğin kurutulup yenildiği takdirde kadınların gebe kalmasına yardımcı olduğuna inandıklarını kaydedildi.

Koruma altındaki geyik böceği satışına ağır ceza

BÖCEK BAŞINA 28 BİN LİRA CEZA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, geyik böceğinin satışı konusunda uyarıda bulundu. Geyik böceği satışının tespiti durumunda ağır para cezası uyguladıklarını belirten yetkililer, böyle bir durumla karşılaşılırsa, kendilerine bilgi verilmesini istedi.

Böcek başına, toplayana ya da satana 28 bin lira para cezası kesildiği bildirildi.

Koruma altındaki geyik böceği satışına ağır ceza

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