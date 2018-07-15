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Kösemusul, Mozambik 15 Temmuz Programı'na katıldı

MKM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında Mozambik'te Büyükelçi Zeynep Kızıltan'ın misafiri oldu.

Haber Merkezi | 15.07.2018 - 20:57..
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MKM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, T.C. Mozambik Büyükelçisi Zeynep Kızıltan'ın evsahipliğinde başkent Maputo'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katıldı.

İŞ DÜNYASINA TEŞEKKÜR

Mozambik İslam Birliği Başkan ve üyeleri ile milletvekillerinin katıldığı programda konuşan Büyükelçi Kızıltan, Mart 2011'den itibaren Büyükelçilik bünyesinde Türkiye-Mozambik ilişkilerinin her alanda güçlendirilmesi için çalıştıklarını belirterek katkı veren iş dünyasına teşekkür etti.

Kösemusul, Mozambik 15 Temmuz Programı'na katıldı

"TÜRKİYE, DEMOKRASİSİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR"

Kızıltan, 15 Temmuz'un Türk milleti için bir milat olduğunu belirterek, "Türkiye, özgürlüğüne ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemiz için her zamankinden daha fazla gayretle çalışacağız." dedi.

Kösemusul, Mozambik 15 Temmuz Programı'na katıldı

"15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ"

Kızıltan'ın misafirperverliği için teşekkür eden Kösemusul, "İş dünyası olarak Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin ekonomik hedefleri için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve 2023 hedefleri doğrultusunda Türk iş dünyamız kararlı ve cesaretli adımlar atmaya devam ediyor. Mozambik ile ticaret hacmimizin daha ileri noktalara taşınacağını görüyorum. Alternatif pazarlarda güçlü olmak için bizler de daha çok gayret göstereceğiz. 15 Temmuz kutlu direnişini, şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacak, unutturmayacağız. 15 Temmuz ruhunu her zaman canlı tutarak Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha müreffeh geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kösemusul, Mozambik 15 Temmuz Programı'na katıldı

Kösemusul, Mozambik 15 Temmuz Programı'na katıldı

Kösemusul, Mozambik 15 Temmuz Programı'na katıldı

Kösemusul, Mozambik 15 Temmuz Programı'na katıldı

Kösemusul, Mozambik 15 Temmuz Programı'na katıldı

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