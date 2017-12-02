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Kosova Başbakanı, Interpol'ün listesinden çıkarıldı

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın Interpol'ün arananlar listesinden çıkarıldığı bildirildi.

AA | 02.12.2017 - 15:18..
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Kosova Hükümet Sözcüsü Halil Matoşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Ramush Haradinaj'ın Interpol'ün arananlar listesinde çıkarıldığını ve hakkında ülke dışına seyahat etme engelinin kaldırıldığını söyledi.

Kosova Başbakanı, Interpol'ün listesinden çıkarıldı

INTERPOL DOĞRULADI

Adalet Bakanı Abelard Tahiri de dün yaptığı açıklamada, Interpol'den konuyla ilgili doğrulamayı aldıklarını duyurmuştu.

FRANSA VE SLOVENYA'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kosova Savaşı'nda (1998-1999) Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) Dukagjin bölgesi komutanlığını yapan Haradinaj, Sırbistan'ın uluslararası yakalama emri nedeniyle 4 Ocak'ta Fransa'daki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 12 Ocak'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Colmar İstinaf Mahkemesi, 27 Nisan'da Haradinaj'ın Sırbistan'a iade talebini reddetmiş, Kosovalı lider hakkındaki adli kontrol kararı ve Fransa dışına çıkış yasağını da kaldırmıştı.

Haradinaj, 2015'te de aynı yakalama emri nedeniyle Slovenya'da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

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