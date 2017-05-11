Kosova'da hükümet düştü

Muhalefetteki Kosova için Girişim (Nisma), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) partilerinin önerisiyle yapılan oylamada 115 milletvekilinden 78'i hükümete güvensizlik oyu verdi.



Oylamada güvensizlik oyu kullanmayan tek parti iktidardaki Kosova Demokratik Birliği (LDK) oldu.



Kosova'da Başbakan İsa Mustafa'nın liderliğindeki koalisyon hükümetinin düşürülmesi, planlanandan bir yıl önce seçimlere gidilmesi anlamına geliyor. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin 30 ila 45 gün içinde genel seçim için tarih belirlemesi gerekiyor.



Kosova Başbakanı Mustafa güvensizlik oylamasının, siyasi bir karar olduğunu belirterek, geçmiş hükümetlerin yol açtığı zararın mevcut hükümete yüklenmek istendiğini söyledi.