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Kosova'da yakalanan FETÖ'cülerle ilgili yeni deliller

FETÖ üyelerinin Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını organize eden Balkan yapılanmasına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliyle ilgili yeni deliller tespit edildi.

AA | 07.04.2018 - 13:32..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, MİT tarafından yakalanan ve Türkiye'ye özel uçakla getirilen örgütün üst düzey isimlerinden olduğu belirlenen Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

Şüpheliler hakkındaki, ihbar üzerine 6 farklı ilin başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma dosyaları tek elde toplanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında birleştirildi.

Başsavcılık, gelen dosyalar, alınan ifadeler ve emniyet ekibinin yaptığı çalışmalar neticesinde, şüphelilere ilişkin soruşturmayı derinleştirdi.

KAÇIŞLARI ORGANİZE EDİYORLARDI

Bir dönem Türkiye'de yaşayan şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ mensuplarının Avrupa'ya kaçışlarını organize ettikleri iddia edildi. Şüphelilerin tamamının FETÖ yapılanmasında üst düzey görevli olduğu ve Kosova'da bulunan örgüt okullarında çalıştığı belirlenirken, şüphelilerden Mustafa Erdem'in bir dönem örgütün ''Kosova imamı'' olduğu öğrenildi.

Kosova'da yakalanan FETÖ'cülerle ilgili yeni deliller

BYLOCK TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmalarda, şüpheliler Hasan Hüseyin Günakan, Yusuf Karabina ve Mustafa Erdem'in örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve bu program üzerinden yazıştıkları tespit edildi.

Şüpheli Cihan Özkan'ın örgüt elebaşısının talimatının ardından Bank Asya'daki hesabında artış yaşandığı, şüpheli Kahraman Demirez'in ise örgüt mensuplarıyla Kakao Talk programı üzerinden görüştüğü ve örgüte müzahir olduğu için kapatılan bir eğitim kurumunda SGK kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Yine diğer şüphelilerden Osman Karakaya'nın FETÖ'ye müzahir olduğu için kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne yardımda bulunduğu, ayrıca Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, Karakaya'nın isminin örgütün adli tıp yapılanması iddianamesinde de geçtiği belirtildi.

Kosova'da yakalanan FETÖ'cülerle ilgili yeni deliller

ÖZEL EKİP SORGULUYOR

Şüphelilere ait el konulan bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi dijital materyallerin incelemesine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor. Şüphelilerin sorgusu da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip tarafından sürdürülüyor.

Öte yandan, Kosova İstihbarat Ajansı'nca (AKİ), FETÖ mensuplarının mali faaliyetlerinin incelenmesi sırasında bu kişilerin Türk ve Kosova bankasında milyonlarca eurosunun olduğu iddiasının da savcılıkca araştırıldığı kaydedildi.

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