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Kosta Rika’da seçimlerin kazananı: Quesada

Kosta Rika’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Carlos Alvarado Quesada, beklenenden daha iyi bir sonuçla ipi göğüsleyen taraf oldu.

İHA | 02.04.2018 - 13:16..
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Kosta Rika’da devlet başkanı seçiminin ikinci turunda iktidardaki Yurttaş Hareketi Partisinin adayı Carlos Alvarado Quesada galip geldi.

Kosta Rika’da seçimlerin kazananı: Quesada

YÜZDE 61 OY ALDI

Yüksek Seçim Konseyi, oyların henüz yüzde 95’inin sayıldığını belirterek  Quesada'nın yüzde 60,8, Ulusal Yenilenme Partisinin adayı olan Fabricio Alvarado’nun ise yüzde 39,2 oy aldığını duyurdu.

Kosta Rika’da seçimlerin kazananı: Quesada

EN GEÇ LİDERLERDEN

Bir önceki hükümette bakanlık yapan 38 yaşındaki Carlos Alvarado Quesada, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e ile birlikte 40 yaşını doldurmadan demokratik olarak seçilmiş devlet başkanları arasına katıldı.

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