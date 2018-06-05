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Koşulları sağlamayan Maraş dondurması üretemeyecek

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, artık Maraş dondurmasını kimsenin kendi isteğine göre üretemeyeceğini ve imalatçıların gerekli standartları sağlamak zorunda olduğunu söyledi.

AA | 05.06.2018 - 07:42..
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Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Maraş dondurması için Türk Patent ve Marka Kurumunca verilen coğrafi işaret tescil belgesini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve KMTSO Başkanı Serdar Zabun ile birlikte KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'e verdi.

'ARTIK KOŞUL VE STANDARTLAR SAĞLANMAK ZORUNDA'

Asan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık Maraş dondurmasını kimsenin kendi isteğine göre üretemeyeceğini, imalatçıların Kuruma yapılan başvuru evrakında yer alan koşulları ve standartları sağlamak zorunda olduğunu söyledi.

Asan, "Piyasada yediğiniz ürünün gerçek Maraş dondurması olduğunu bilerek yiyeceksiniz. O şartları sağlayamayan üreticiler ise bu ismi kullanamayacak." dedi.

Koşulları sağlamayan Maraş dondurması üretemeyecek

Coğrafi işaretlerin ülke ekonomisi açısından önemine işaret eden Asan, "Avrupa Birliği'nde yaklaşık yıllık 40-50 milyar avroluk bir katma değer yaratılıyor. Türkiyemizde de şu ana kadar 345 coğrafi işaretin tescili tamamlandı. Bunların 10'u Kahramanmaraş'a ait. Bunlardan birisi de belgesini verdiğimiz Maraş dondurmasıdır. Maraş ile ilgili işlemleri devam eden 13 ürün var." diye konuştu.

"MARAŞ DONDURMASIYLA YARIŞABİLECEK BİR BAŞKA DONDURMA YOK"

Roma dondurması ile Maraş dondurmasını kıyaslayan Asan, şunları kaydetti:

"Roma dondurması isim olarak markalaşmış ancak Maraş dondurmasının yanında dondurma dahi denmez. Maraş dondurmasının potansiyeli Roma'dan çok daha fazla. Şu ana kadar tescili olmadığı için piyasada Maraş dondurması üreten de üretmeyen de ya da farklı dondurmalara da Maraş dondurması deniyordu. Artık bundan sonra bu mümkün olmayacak. Artık Maraş dondurmasını gerçekten kurallarına göre üretenler bu ismi kullanabilecek. Bu da kaliteyi getirecek. Kalite bakımından Maraş dondurması ile dünyada yarışabilecek bir başka dondurma olduğunu düşünmüyorum."

Türk tatlı kültüründe önemli bir yeri olan Maraş dondurması, üretiminde kullanılan keçi sütü ile salebin oluşturduğu farklı tat ve aroma ile öne çıkıyor.

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