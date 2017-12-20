Kournikova ve Igleisas çiftinin çocukları oldu

16 yıldır birliktelik yaşayan çiftten güzel haber geldi. Enrique Iglesias ve eski tenisçi Kournikova'nın bir kız, bir erkek ikiz çocuk sahibi olduğu açıklandı.

Fotoğraf kaynak J.Pat Carter

ÇİFT BEBEKLERİN İSİMLERİNİ KOYDU

TMZ'nin haberine göre, genç çift çocuklarının ismini Nicholas ve Lucy koydu.

GÖZLERDEN UZAKTA YAŞIYORLAR

2001 yılında ilişkilerini başlayan çift, o tarihten itibaren birlikte. Çift, genelde ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

ÜNLÜ TENİSÇİ EN SON TEMMUZ AYINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz temmuz ayında son kez görüntülenen Anna Kournikova, o tarihten itibaren görüntülenmedi ve sosyal medyada paylaşım yapmadı.

Kournikova'nın en son bebek eşyası satan bir dükkan sahibiyle fotoğraf çekildiği ve o tarihten itibaren bir daha ortaya çıkmadığı belirtilmişti.