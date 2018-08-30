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Kovanları yanan arılar köylülere saldırdı

Kastamonu'da arı kovanlarının olduğu bölgede çıkan yangını söndürmeye çalışan vatandaşlara arılar saldırdı.

İHA | 30.08.2018 - 04:25..
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Tosya ilçesi Kayaönü köyünde Mehmet Çiftçi’ye ait ahşap binada ve arı kovanlarının bulunduğu alanda yangın meydana geldi. Yangına ilk önce köylüler müdahale etti. Yangında çok sayıda arı kovanı yandı. Söndürme çalışmasına katılan vatandaşlar hem yangın ile hem de kovanlardan çıkan arıların saldırısı ile mücadele etti.

Kovanları yanan arılar köylülere saldırdı

3 ADET TANKERLE MÜDAHALE

Köylüler, köy merkezinde bulunan 3 adet yangın söndürme tankerleri ile yangına müdahale ederken, olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangın çevre binalara sıçramadan yapılan başarılı çalışmayla söndürüldü.

Kovanları yanan arılar köylülere saldırdı

"YANGIN BİR ANDA YAYILIYOR"

Köy Muhtarı Galip Ulusoğlu yangın sonrası yaptığı açıklamada, "Eğer köyümüzde bu su tankerleri olmamış olsa idi itfaiye ekipleri gelene kadar bu yangın çevre binalara da yayılırdı. Yangın bir anda etrafa yayılıyor. Kimse ferdi olarak yangına müdahale ederek bir şey yapamaz. Yangın söndürme ekip ve imkan meselesi eğer bu tankerler olmasa bizler bir şey yapamazdık" dedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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