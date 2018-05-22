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Köy çocuklarını tiyatroyla tanıştırıyorlar

Kastamonu'da 12 üniversite öğrencisi, aldıkları drama eğitiminin ardından daha önce tiyatro izlememiş çocuklara ulaşıyor.

AA | 22.05.2018 - 14:30..
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Fatma Aliye Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, boş zamanlarını değerlendirmek için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle drama eğitimi aldı.

Eğitimi faydalı hale getirmek isteyen öğrenciler, bir oyun hazırlayarak bu oyunu köy okullarında sahnelemeye başladı.

"ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ"

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü drama eğitmeni Rabia Ural, "12 öğrenciyle gösteriyi hazırladık. Tiyatro gösteriminin yanında izleyen çocukların da oyuna dahil olduğu doğaçlama da hazırladık. Bunun yanında dans gösterisi de çocukların çok ilgisini çekti. Çocukların oyunu bekleyişleri, izlerkenki heyecanları bizleri çok mutlu ediyor. Emeğimizin karşılığını çocukların gülüşüyle alıyoruz. Bu mutluluğun artması için okullarla irtibata geçip, isteyen okullara gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Köy çocuklarını tiyatroyla tanıştırıyorlar

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