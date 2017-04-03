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Köy çocuklarının hayal kafesi

Bayburt’ta öğretmenlik yapan Emre Özel, köy çocuklarının hayallerini gerçek kılmak için bir projeyi hayata geçirdi ve Kıraat Kafe’yi açtı.

03.04.2017 - 15:41
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Bayburt’un Demirözü ilçesi Beşpınar köyünde 6 yıldır görev yapan Fen Bilgisi Öğretmeni Emre Özel, hem kendi öğrencileri hem de gelmek isteyen her çocuk için köyde bir hayal kafesi oluşturmuş.

Köy çocuklarının hayal kafesi

PARANIN GEÇMEDİĞİ TEK KAFE

‘Paranın geçmediği tek kafe’ sloganıyla oluşturulan mekanda çocuklar hem kitap okuyor hem de robot yapıyor. Karar Gazetesi'nin haberine göre ‘Köyde çocuklar için daha farklı ne yapabilirim’ sorusu Özel’e böyle bir projeyi gerçekleştirme fikrini getirmiş. Bu fikri Osmanlı Dönemi’ndeki kıraathanelerden alan Özel, rengarenk eşyalar ile geleneksel köy motiflerini birleştirmiş.

Köy çocuklarının hayal kafesi

TEK GEREKEN ŞEY KİTAP OKUMAK

Kafenin müşterileri olan çocukların kafeye girmek için tek yapmaları gereken şey ise 20 sayfa kitap okumak. Bu kafede sadece kitap okunmuyor. Çocuklar kendi robotlarını yapıyor, resim çiziyor, deney yapıyor ve zeka oyunları oynuyor. Öğrencilerin doğru meslek seçimi için haftanın belli günleri farklı meslek gruplarından yetişkinler de kafeye davet ediliyor.

FİLMLER İZLENİYOR

Böylece öğrenciler sohbet ederek mesleğin inceliklerini öğrenme imkanı buluyor. Bir projeksiyon ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın sunduğu filmleri izletiyor. Kıraat Cafe’de belli günlerde öğrencilerle birlikte veliler de etkinliklere katılıp eğlenceli vakitler geçiriyor.

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